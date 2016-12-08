Министр: "Опыт Азербайджана по развитию творческой индустрии интересен для Грузии"

Тбилиси. 8 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане развитию творческой индустрии придается большое значение. На этом форуме нам важно провести обмен мнениями с азербайджанскими коллегами, изучить опыт Азербайджана".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе .

Он отметил, что участие министра культуры Азербайджана на форуме "Дорожная карта для Грузии: пути культуры и творчества для инноваций и развития" в Тбилиси является показателем высокого уровня отношений между двумя странами, являющимися стратегическими партнерами.

По его словам, на форуме основной темой обсуждений были перспективы развития творческой индустрии: "Креативные идеи, творческая индустрия, диверсификация культуры играют важную роль в развитии социально-экономических, отношений, туризма. Азербайджан достиг значительных успехов в этой сфере. На форуме и двусторонних встречах мы обсудили эти и другие вопросы".