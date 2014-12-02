Министр: Не исключается попытка армян включить в будущем году долму в список ЮНЕСКО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Победа Азербайджана в вопросе относительно кялагаи является нашим самым большим и новым успехом".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на проводимой им пресс-конференции.

"Мы смогли доказать принадлежность нам Новруз байрамы, мугама, исполненной на сазе музыки. Нам удалось одержать победу. Это - успех Азербайджана, азербайджанского государства и Фонда Гейдара Алиева", - заявил министр.

Министр отметил, что это отрадное явление: "Мы должны радоваться. Хотелось бы, чтобы ковроткачество, наши мугамы, музыка, исполненная на таре и сазе, пропагандировалась еще более обширно".

А.Гараев подчеркнул, что в ближайшие дни пройдет более торжественная презентация, связанная с кялагаи. На мероприятии примут участие как мастера по изготовлению кялагаи, задействованные в этой области люди, так и простые граждане, сыгравшие роль во включении кялагаи в список ЮНЕСКО.

"Больше говорили о лаваше и поэтому мы не смогли вдоволь насладиться победой кялагаи. О лаваше говорили столько негативного, что мы не смогли вдоволь насладиться победой. Однако нам удалось включить его в список. Мы не знаем, что попытаются включить армяне в соответствующий список ЮНЕСКО в следующем году. Об этом нам удается узнать за 2-3 месяца вперед. Возможно, в будущем году армяне попытаются включить в список либо долму, либо один из наших танцев".