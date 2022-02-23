Министр: Мы возлагаем большие надежды на Федерацию творческих индустрий

Возлагаются большие надежды на Федерацию творческих индустрий.
Как сообщает Report, об этом министр сказал культуры Азербайджана Анар Керимов.
Министр выразил удовлетворение созданием Федерации творческих индустрий: "Очень важно сотрудничать с людьми, работающими в этой сфере. У нас большие ожидания от Федерации творческих индустрий. Ожидаем, что федерация будет действовать как мост между государственным и частным секторами, и посредством нее станет возможным изучение проблем в творческих индустриях. Нам предстоит большая работа".
Министр также назвал важным вопрос налаживания поставок в сфере творческих индустрий.