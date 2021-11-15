Министр: Мы полны решимости предотвратить случаи присвоения наследия Низами, Физули

К сожалению, в некоторых странах выдающиеся личности Азербайджана, произведения искусства нашей страны намеренно выдаются за персидские или армянские.

К сожалению, в некоторых странах выдающиеся личности Азербайджана, произведения искусства нашей страны намеренно выдаются за персидские или армянские.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, комментируя инцидент в музее Метрополитен в США, когда азербайджанский поэт Низами Гянджеви был представлен персидским поэтом.

"На протяжении вот уже многих лет против нас ведется большая кампания. Мы регулярно работаем с нашими зарубежными партнерами и институтами культуры для повышения уровня их информированности. Весь мир должен знать, что и Низами Гянджеви, и Физули - это азербайджанские поэты. Это работа требует времени, но мы должны это сделать, поскольку таких фактов присвоения очень много и мы полны решимости предотвратить такие случаи", - сказал министр.