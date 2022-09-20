Министр: Мы должны создать условия для творческих объединений, союзов

"Мы как госструктура, должны создать творческую атмосферу, условия для творческих объединений, союзов"
Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал во время выступления на международной научно-практической конференции под названием "Культурная экономика в Азербайджане: Импульсы развития из города Шуша"
Министр подчеркнул, что Азербайджан переживает важный период в своей истории: "После 44-дневной войны перед Азербайджанским государством стоит такая священная задача, как восстановление освобожденных территорий".
Он отметил, что одним из задач является возрождение культуры, традиций на эти земли: "Сегодня пора думать об экономической составляющей творчества и культурного возрождения. Каждая творческая личность для продолжительности творчества интересуется экономической стороной вопроса. Сегодняшнее мероприятие посвящено этому".
Министр подчеркнул, что вклад творческих индустрий в экономику всегда актуален: "Одной из приоритетных сфер для 2030 года являются творческие индустрии. Одна из наиважнейших наших целей – привлечь инвестиции частного сектора в творческие индустрии и налоговые льготы".