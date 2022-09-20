О нас

Министр: Мы должны создать условия для творческих объединений, союзов

Министр: Мы должны создать условия для творческих объединений, союзов "Мы как госструктура, должны создать творческую атмосферу, условия для творческих объединений, союзов"
Kультурная политика
20 сентября 2022 г. 11:06
Министр: Мы должны создать условия для творческих объединений, союзов

"Мы как госструктура, должны создать творческую атмосферу, условия для творческих объединений, союзов"

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал во время выступления на международной научно-практической конференции под названием "Культурная экономика в Азербайджане: Импульсы развития из города Шуша"

Министр подчеркнул, что Азербайджан переживает важный период в своей истории: "После 44-дневной войны перед Азербайджанским государством стоит такая священная задача, как восстановление освобожденных территорий".

Он отметил, что одним из задач является возрождение культуры, традиций на эти земли: "Сегодня пора думать об экономической составляющей творчества и культурного возрождения. Каждая творческая личность для продолжительности творчества интересуется экономической стороной вопроса. Сегодняшнее мероприятие посвящено этому".

Министр подчеркнул, что вклад творческих индустрий в экономику всегда актуален: "Одной из приоритетных сфер для 2030 года являются творческие индустрии. Одна из наиважнейших наших целей – привлечь инвестиции частного сектора в творческие индустрии и налоговые льготы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Yaradıcı birliklərə, ittifaqlara müdaxilə etmədən onlara şərait yaratmalıyıq"

Самое важное

Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
19 сентября 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
19 сентября 2022 г. 15:14
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
19 сентября 2022 г. 12:33
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
19 сентября 2022 г. 12:03
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
19 сентября 2022 г. 00:32
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября 2022 г. 14:31
Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
ФотоРаненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
17 сентября 2022 г. 13:52
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
17 сентября 2022 г. 13:43
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi