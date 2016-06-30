 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр молодежи и спорта Азербайджана примет участие в открытии Всемирных игр кочевников

    Игры пройдут в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 8 сентября

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Ожидается участие министра  молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова на открытии вторых Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов. 

    Напомним, игры пройдут в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 8 сентября.

    В играх примут участие спортивные делегации из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, более 10 субъектов Российской Федерации, Китая. В целом, приглашения принять участие в состязаниях были направлены более чем в 50 стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi