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Министр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге

Министр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выступил на пленарном заседании на тему "Культурный суверенитет как основа государства" в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Kультурная политика
17 ноября 2023 г. 18:15
Министр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выступил на пленарном заседании на тему "Культурный суверенитет как основа государства" в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане на протяжении веков представители разных народов и религий жили в условиях мирного сосуществования и толерантности.

Отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в реализации национальных и международных проектов по защите и популяризации культурных ценностей Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət naziri Sankt-Peterburqda beynəlxalq forumda çıxış edib

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