Министр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выступил на пленарном заседании на тему "Культурный суверенитет как основа государства" в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли выступил на пленарном заседании на тему "Культурный суверенитет как основа государства" в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане на протяжении веков представители разных народов и религий жили в условиях мирного сосуществования и толерантности.

Отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в реализации национальных и международных проектов по защите и популяризации культурных ценностей Азербайджана.