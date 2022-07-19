Министр культуры встретился с послом Сербии

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в нашей стране Драганом Владиславлевичем.
Как сообщает Report, А.Керимов во время встречи выразил уверенность в успешном продолжении совместного культурного сотрудничества. Он подчеркнул важность обмена опытом в библиотечной, кинематографической, музейной и других гуманитарных сферах, а также организации выставок.
Посол отметил, что реализуемые совместные проекты являются показателем не только культуры, но и самобытности наших народов.
В ходе встречи также говорилось о важности сохранения исторического наследия, передачи культуры будущим поколениям. Была обсуждена возможность реализации совместных проектов в области археологии и этнографии.
Встреча продолжилась обсуждением ряда важных вопросов, представляющих интерес для сторон.