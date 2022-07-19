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Министр культуры встретился с послом Сербии

Министр культуры встретился с послом Сербии Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в нашей стране Драганом Владиславлевичем.
Kультурная политика
19 июля 2022 г. 19:46
Министр культуры встретился с послом Сербии

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в нашей стране Драганом Владиславлевичем.

Как сообщает Report, А.Керимов во время встречи выразил уверенность в успешном продолжении совместного культурного сотрудничества. Он подчеркнул важность обмена опытом в библиотечной, кинематографической, музейной и других гуманитарных сферах, а также организации выставок.

Посол отметил, что реализуемые совместные проекты являются показателем не только культуры, но и самобытности наших народов.

В ходе встречи также говорилось о важности сохранения исторического наследия, передачи культуры будущим поколениям. Была обсуждена возможность реализации совместных проектов в области археологии и этнографии.

Встреча продолжилась обсуждением ряда важных вопросов, представляющих интерес для сторон.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət naziri Serbiya səfiri ilə görüşüb

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