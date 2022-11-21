Министр культуры встретился с гендиректором ИСЕСКО в Рабате

20 ноября в рамках визита в Королевство Марокко делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым встретилась с азербайджанской делегацией в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате

20 ноября в рамках визита в Марокко делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым встретилась с азербайджанской делегацией в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Сообщается, что генеральный директор организации Салим Мухаммад аль-Малик рассказал о своих поездках в Азербайджан, отметив, что дважды посещал освобожденные территории Азербайджана и рад будет снова приехать в нашу страну.

Министр Анар Керимов с благодарностью отметил, что в отличие от некоторых организаций, ИСЕСКО, которая не политизирует защиту культурного наследия вне зависимости от религиозного, национального происхождения, была первой международной организацией, посетившей освобожденные территории Азербайджана.

Проинформировав о праздновании 270-летия культурной столицы Азербайджана - города Шуша, министр выразил надежду, что представленная в ИСЕСКО номинация "Шуша - культурная столица исламского мира 2024 года" будет успешной.

На встрече руководители различных подразделений ИСЕСКО проинформировали министра о совместных проектах, осуществляемых с Азербайджаном.

После встречи Салим аль-Малик ознакомил министра Анара Керимова с недавно созданным в штаб-квартире ИСЕСКО музеем "Путь Пророка". От имени нашей страны Анар Керимов подарил музею Коран на азербайджанском языке.

Затем в ИСЕСКО в честь азербайджанской делегации был дан официальный прием.