Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту

В Министерстве культуры состоялась встреча с выдающейся актрисой театра и кино, лауреатом Государственной премии, Народной артисткой Шафигой Мамедовой, посвященная ее 80-летнему юбилею.

В Министерстве культуры состоялась встреча с выдающейся актрисой театра и кино, лауреатом Государственной премии, народной артисткой Шафигой Мамедовой, посвященная ее 80-летнему юбилею.

Как сообщили Report в ведомстве, на мероприятии также присутствовали известные представители кинематографического сообщества страны.

Министр культуры Адиль Керимли отметил значительный вклад Шафиги Мамедовой в развитие культуры, подчеркнув, что созданные ею сценические и кинематографические образы снискали любовь зрителей разных поколений. Он напомнил, что талант актрисы всегда высоко ценился государством - в том числе, ордена "Истиглал", врученного ей лично президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с указом от 29 марта текущего года.

Поздравив актрису с юбилеем, А.Керимли вручил ей Почетную грамоту Министерства культуры. Шафига Мамедова выразила благодарность за высокую оценку ее творчества.

Министр также подчеркнул, что киноиндустрия занимает важное место в культурной политике государства. Он отметил, что утверждение Государственной программы по развитию азербайджанского кино на 2008–2018 годы и создание Кинематографического агентства в 2022 году являются яркими примерами государственной поддержки этой сферы.

В завершение встречи были сделаны памятные фотографии.