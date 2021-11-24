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Министр культуры Узбекистана: Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира

Министр культуры Узбекистана: Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира "Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира. Среди них особое место занимают Низами Гянджеви и Алишер Навои, которые являются флагманами духовной культуры тюркских народов".
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 11:47
Министр культуры Узбекистана: Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира

"Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира. Среди них особое место занимают Низами Гянджеви и Алишер Навои, которые являются флагманами духовной культуры тюркских народов".

Как передает Report, об этом министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков сказал на проходящем в Баку международном форуме Низами Гянджеви.

"Навои при написании своей "Хамсе" вдохновлялся Низами, и в своих произведениях называл его своим учителем. В Узбекистане "Хамсе" ("Пятерица") Низами была переведена и изучена", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın mədəniyyət naziri: "Dünya tarixini türk şəxsiyyətləri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil"

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