Министр культуры Узбекистана: Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира

"Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира. Среди них особое место занимают Низами Гянджеви и Алишер Навои, которые являются флагманами духовной культуры тюркских народов".

"Мировую историю невозможно представить без личностей тюркского мира. Среди них особое место занимают Низами Гянджеви и Алишер Навои, которые являются флагманами духовной культуры тюркских народов".

Как передает Report, об этом министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков сказал на проходящем в Баку международном форуме Низами Гянджеви.

"Навои при написании своей "Хамсе" вдохновлялся Низами, и в своих произведениях называл его своим учителем. В Узбекистане "Хамсе" ("Пятерица") Низами была переведена и изучена", - подчеркнул он.