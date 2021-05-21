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Министр культуры: Реставрация мавзолея Вагифа завершится летом

Министр культуры: Реставрация мавзолея Вагифа завершится летом "В этом году в Шуше планируется проведение Дней поэзии Вагифа"
Kультурная политика
21 мая 2021 г. 10:02
Министр культуры: Реставрация мавзолея Вагифа завершится летом
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"Мы начали реконструкцию и восстановление на освобожденных территориях с города Шуша. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева с начала года уже трижды побывали в Шуше. Эти визиты показывают чуткое отношение руководства страны к проводимым в Шуше строительным работам. В городе идет процесс восстановления ряда историко-культурных памятников. Реставрация мавзолея Вагифа завершится в летние месяцы".

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что в процессе восстановления будет использован опыт зарубежных специалистов:

"К работе планируется привлечь и специализированные компании ряда стран. В этом году в Шуше планируется проведение Дней поэзии Вагифа. Организации тюркского мира также хотят поддержать эти мероприятия, принять в них активное участие. Очень важное предложение по Шуше поступило от ICESCO. Во время визита главы организации в нашу страну в январе этого года было предложено объявить Шушу "Столицей исламской культуры". В то же время организация TURKSOY предложила объявить Шушу "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году. Это показатель внимания тюрко-исламского мира к культурному богатству древнего города Шуша".

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri: "Vaqifin məqbərəsinin bərpası yay aylarında başa çatacaq"

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