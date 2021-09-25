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Министр культуры прокомментировал решение об открытии кинотеатров

Министр культуры прокомментировал решение об открытии кинотеатров В результате конструктивных переговоров с Оперативным штабом при Кабинете министров в октябре откроются театры, кинотеатры и концертные залы.
Kультурная политика
25 сентября 2021 г. 13:51
Министр культуры прокомментировал решение об открытии кинотеатров

В результате конструктивных переговоров с Оперативным штабом при Кабинете министров в октябре откроются театры, кинотеатры и концертные залы.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр культуры Анар Керимов.

По его словам, в помещениях следует соблюдать правила, применяемые в связи с пандемией: "Залы не должны заполняться более чем на 50 процентов, посещать мероприятия можно только с COVID-паспортом, залы должны дезинфицироваться. Министерство культуры будет строго контролировать этот вопрос".

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Версия на английском языке Minister Anar Karimov comments on decision to open cinema theaters
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri kinoteatrların açılması ilə bağlı qərara münasibət bildirib

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