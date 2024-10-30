Министр культуры: Партнерство Азербайджана и Узбекистана основано на общих тюркских корнях

Интервью с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым.

За 30 лет между Азербайджаном и Узбекистаном сложились очень тесные отношения, они находятся на высоком, стратегическом уровне. Это касается всех сфер жизни, в том числе культуре, играющей важную роль как в межгосударственных связах, так и отношениях между двумя народами.

Предлагаем вашему вниманию интервью Report с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым.

- В настоящее время Азербайджан и Узбекистан ведут активный диалог в политической, экономической и гуманитарной сферах, опираясь на принципы взаимного уважения и равноправия. На каких основах и в какой степени развиваются культурные связи между двумя странами?

- Культурно-гуманитарные связи между нашими странами активно развиваются, и сотрудничество в области культуры и искусства строится на основе Соглашения о гуманитарном сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Азербайджана.

Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что "основополагающей ценностью, объединяющей народы Узбекистана и Азербайджана, является культура". Действительно, культурные и духовные связи между двумя странами имеют глубокие исторические корни. На протяжении веков наши отношения гармонично развивались во всех сферах, достигая единства по форме и содержанию.

Выдающиеся деятели узбекского и азербайджанского народов внесли весомый вклад в мировую культуру, науку и литературу. Великие поэты, такие как Алишер Навои, Низами Гянджеви и Мухаммед Физули, высоко почитаемы, их наследие бережно хранится и глубоко изучается как в Узбекистане, так и в Азербайджане. В столицах обеих стран установлены статуи Алишера Навои (в Баку) и Низами Гянджеви (в Ташкенте).

Регулярные обмены высокопоставленными делегациями, участвующими в культурных и других значимых мероприятиях, стали традицией. Эти обмены включают музыкальные фестивали, научные конференции, посвященные наследию великих деятелей двух народов, кинофестивали, культурные дни, выставки и многое другое.

Кроме того, в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа 2024 года между министерствами культуры двух стран была подписана "Дорожная карта по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024-2026 годы", которая определила перспективы для дальнейшего сотрудничества.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние культурного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном?

- Братские связи между Узбекистаном и Азербайджаном укрепляются с каждым днем. Предстоящие встречи на высоком уровне послужат важным этапом в укреплении сотрудничества между двумя странами на благо наших народов. Возможности для его дальнейшего развития чрезвычайно широки, на данном этапе между нашими странами ведется активный диалог в области политики, экономики и гуманитарных вопросов, основанный на взаимном уважении и равноправии.

- Как в настоящее время осуществляется сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, в частности Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)?

- Важно отметить, что международные организации играют ключевую роль в укреплении сотрудничества между двумя странами. Примеры таких мероприятий приведены ниже.

- Министр культуры Азербайджана принял участие в международном культурном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", прошедшем в городе Хива в период с 14 по 16 сентября 2021 года, и в последующей встрече министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ;

- Представители Азербайджана приняли участие в очередном форуме ученой и творческой интеллигенции Содружества Независимых Государств (СНГ) в Ташкенте 11-14 декабря 2022 года;

- Делегация во главе с министром культуры Азербайджана приняла участие в культурных мероприятиях, посвященных 30-летию организации ТЮРКСОЙ, которые прошли в Узбекистане с 14 по 22 июня 2023 года;

- Третий кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" прошел в Баку (Азербайджан) с 11 по 13 октября 2023 года;

- Узбекские режиссеры Музаффархон Эркинов получил приз "За лучший сценарий" за художественный фильм "Абдулла Орипов", а Шухрат Махмудов - "За лучший документальный фильм" за фильм "Мой круг" на кинофестивале;

- Делегация Министерства культуры Узбекистана во главе с первым заместителем министра культуры Баходиром Ахмедовым приняла участие в 40-й сессии Постоянного совета ТЮРКСОЙ и Всемирном тюркском культурном форуме, которые прошли в Баку с 11 по 13 октября 2023 года;

- Представители Узбекистана приняли участие в девятом съезде директоров тюркских государственных театров, состоявшемся в Шуше, 8-10 ноября 2023 года;

- Творческая группа Министерства культуры приняла участие в церемонии завершения года, когда Шуша являлась "Культурной столицей тюркского мира 2023", которая прошла 9-11 декабря 2023 года;

- Представители Азербайджана приняли участие в церемонии открытия мероприятий "Культурная столица Содружества" 2-5 апреля 2024 года;

- Представители Азербайджана приняли участие в конференции молодых творцов из тюркоязычных стран, организованной Министерством культуры Узбекистана и ТЮРКСОЙ в Бухаре с 17 по 20 апреля 2024 года;

- Делегация во главе с министром культуры Озодбеком Назарбековым приняла участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, который пройшел 1-3 мая 2024 года в Баку;

- Узбекская делегация во главе с министром культуры Озодбеком Назарбековым приняла участие в церемонии официального открытия года "Шуша - культурная столица исламского мира 2024", которая состоялась в Баку, Азербайджан, 9-11 мая 2024 года.

Данные события свидетельствуют о развитии и укреплении международных культурных связей между двумя странами на протяжении многих лет.

-Что можете сказать по поводу взаимного участия в фестивалях и мероприятиях, проводимых Узбекистаном и Азербайджаном?

- Сходство между двумя братскими народами также можно увидеть в области культуры и искусства. Обе страны активно участвуют в мероприятиях, проводимых между ними. В частности:

- На 11-м Международном музыкальном фестивале "Шарк Тароналари", прошедшем в Самарканде с 25 по 30 августа 2017 года, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде завоевал Гран-при фестиваля;

- На пятом Международном фестивале мугама "Мир мугама", состоявшемся в Баку, с 7 по 14 марта 2018 года, заслуженный артист Узбекистана Ильяс Арабов занял первое место;

- Азербайджанская музыкальная группа "Хайраты" приняла участие в Международном художественном форуме "Маком" в Шахрисабзе с 5 по 10 сентября 2018 года и заняла первое место;

- Азербайджанский дуэт "Ашыглар" принял участие в первом Международном фестивале искусства бахши, в Термезе с 5 по 10 апреля 2019 года, и занял второе место;

- Азербайджанские мастера приняли участие в Международном фестивале ремесел и народно-прикладного искусства в Коканде с 10 по 15 сентября 2019 года и с 21 по 23 сентября 2023 года. В 2019 году же представитель Азербайджана получил награду как самый активный ремесленник;

- Представители Азербайджана приняли участие и во втором Международном фестивале искусств Бахши в Нукусе в сентябре 2021 года, а также в первом Международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути", в Ташкенте;

- Представители Азербайджана приняли участие в Международном танцевальном фестивале "Лазги" в городе Хива в апреле 2022 и 2024 годов;

- В городе Термез с 10 по 15 апреля 2022 года прошли "Дни азербайджанской культуры и литературы";

- С 22 по 26 сентября 2022 года были организованы гастроли Узбекского государственного симфонического оркестра в Азербайджане;

- В рамках Дней культуры Узбекистана 14 - 18 ноября 2022 года творческая группа Узбекского государственного академического театра имени Алишера Навои отправилась на гастроли в Азербайджан, а делегация во главе с первым заместителем министра культуры Баходиром Ахмедовым посетила Баку;

- Представители Азербайджана приняли участие в очередном форуме ученой и творческой интеллигенции СНГ в Ташкенте с 11 по 14 декабря 2022 года;

- Представители Азербайджана приняли участие в Международном фестивале искусств Бахши, проходившем в Гюлистане с 6 по 8 мая 2023 года;

- 10 мая 2023 года в Ташкенте широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, в рамках которого была организована совместная концертная программа;

- 17 марта 2024 года в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт ансамбля "Юнус Раджаби Маком" Узбекского национального центра искусств "Маком";

- С 27 по 30 июня 2024 года делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли вместе с группой "Ватан" и музыковедами приняла участие в фестивале искусств "Маком".

- Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана М. Гусейновым приняла участие в Международном музыкальном фестивале "Шарк Тароналари", проходившем в Самарканде с 26 по 30 августа 2024 года, где азербайджанский ансамбль "Симург" получил Гран-при фестиваля.

- Каковы планы на будущее и какие на сегодняшний день можете отметить достижения в области сотрудничества в сфере театра и кино между двумя странами?

- Во всем мире каждая страна, народ, государство пропагандируют свою культуру, традиции, культурное наследие, вековые обычаи, национальных героев, опыт людей через театр и кино, и таким образом передают эти ценности будущим поколениям. Поэтому данные виды искусства играют важную роль и в международном сотрудничестве. Особенно в отношениях с Азербайджаном сотрудничество в этой области осуществляется на высоком уровне.

Примерами этого являются:

- Участие представителей Азербайджана в первом Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", который прошел в Ташкенте в сентябре 2021 года;

- В рамках Дней культуры Узбекистана в Баку Азербайджан с 14 по 18 ноября 2022 года были организованы гастроли творческой группы Узбекского государственного академического Большого театра имени Алишера Навои;

- С 25 сентября по 2 октября 2023 года творческий коллектив Сальянского государственного театра кукол побывал на гастролях в Сурхандарьинской области;

- С 1 по 5 октября 2023 года состоялись гастроли труппы Наманганского музыкально-драматического театра в Азербайджане, в том числе 2-3 октября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку, где был поставлен спектакль "Эти старики - удивительные старики" в постановке Маруфжона Ниёзова по мотивам произведения узбекского поэта Охунджона Хакима;

- С 11 по 13 октября 2023 года в Баку прошел III Всемирный тюркский кинофестиваль "Коркут Ата", где узбекские режиссеры Музаффархон Эркинов получил приз за лучший сценарий за фильм "Абдулла Орипов", а Шухрат Махмудов - за лучший документальный фильм "Мой круг";

- Представители Узбекистана приняли участие в 9-м съезде директоров театров тюркских государств, проходившем в Шуше с 8 по 10 ноября 2023 года;

- C 20 по 23 июля 2024 года в Баку были организованы "Дни узбекского кино", в рамках которых состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Авазхона Таджиханова с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

- Какие мероприятия или форумы планируются провести для укрепления культурного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном?

- В 2025-2026 годах в Азербайджане и Узбекистане будут организованы Дни культуры друг друга. Стоит отметить, что с 23 по 26 января в Баку прошли Дни науки и культуры Узбекистана, а с 10 по 14 июня в Ташкенте были организованы Дни культуры Азербайджана.

- Какие совместные усилия были предприняты для сохранения и передачи будущим поколениям нематериального культурного наследия узбекского "Маком" и азербайджанского искусства "Мугам"?

- Согласно древним рукописям, искусство Макома, занимающее особое место в нашей музыкальной культуре, имеет глубокие исторические корни. До XIII века количество макомов не было четко определено, но позже была разработана система из двенадцати макомов. На ее основе возникли различные национальные и региональные формы макома. В узбекской и таджикской культурах его называют маком, в туркменской и уйгурской - мукамом, а в иранской и азербайджанской - мугамом или дастгахом. У турок он называется макам, а в арабских культурах произносится как магам.

Сегодня макомы составляют неотъемлемую часть музыкального наследия восточных народов.

Как я уже отмечал, в 2018 году в Баку наш соотечественник Ильяс Арабов занял первое место на фестивале мугама. В свою очередь азербайджанская "Хайраты" стала призером и получила первое место на Международном форуме "Искусство макома" в 2018 году в Шахрисабзе.

В фестивале "Маком Арт", организованном с 27 по 30 июня 2024 года в Зоминском районе, приняла участие делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, а также ансамбль "Ватан" и музыковеды.

- Что можете сказать о признании и наградах, которые лидеры двух стран вручали мастерам искусств в последние годы?

- В последние годы визиты, которыми обменялись президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, определили стратегическое направление отношений между нашими странами. Обе страны являются экономически мощными государствами в тюркском мире. Культурный сектор имеет большие перспективы как одна из областей, которая может внести значительный вклад в укрепление отношений между двумя дружественными государствами и тюркоязычными народами в целом.

Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику общенационального лидера Гейдара Алиева, отношения дружбы и братства с Узбекистаном процветают во всех сферах. В настоящее время личные отношения между президентами наших стран играют решающую роль в поднятии азербайджано-узбекских отношений на высокий уровень.

Неслучайно оба президента часто встречаются не только во время государственных и официальных визитов, но и на различных международных мероприятиях. Эти дружеские отношения между лидерами двух стран имеют огромное значение для развития сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами и достижения поставленных целей.

Примером могут служить совместные концерты "Дружба", организуемые во время встреч лидеров двух стран, а также присуждение высших государственных наград мастерам искусств Узбекистана и Азербайджана, что заслуживает восхищения.

В 2023 году во время Дней культуры Узбекистана в Азербайджане группа узбекских художников была удостоена высших государственных наград Азербайджана, и награды были торжественно вручены. В частности, народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева была удостоена звания "Народная артистка Азербайджана", а народный артист Узбекистана Абдухошим Исмоилов и главный дирижер Узбекского государственного симфонического оркестра, заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбоев награждены орденами "Дружбы".

22 августа 2024 года во Дворце "Форум" в Ташкенте состоялась церемония вручения почетных званий, согласно соответствующим указам президентов Узбекистана и Азербайджана. Фарруху Зокирову было присвоено звание "Народный артист", а Полад Бюльбюльоглу удостоился звания "Народный артист Республики Узбекистан". Почетные звания были торжественно вручены мной и министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

- Не могли бы рассказать немного о хронологии сотрудничества в области культуры и искусства между Узбекистаном и Азербайджаном по состоянию на 2024 год?

- 23-26 января в Баку прошли "Дни науки и культуры Узбекистана";

- 17 марта в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся концерт ансамбля Узбекского национального центра искусств "Макам" имени Юнуса Раджаби;

- 2-5 апреля представители Азербайджана приняли участие в церемонии открытия мероприятий "Культурной столицы Содружества";

- 17-20 апреля представители Азербайджана приняли участие в Форуме молодых творцов тюркоязычных стран, организованном Министерством культуры и ТЮРКСОЙ в Бухаре;

- 25-30 апреля представители Азербайджана приняли участие в фестивале танца "Лазги" в Хиве;

- 1-3 мая делегация Узбекистана во главе с министром культуры VI Всемирном форуме межкультурного диалога, который прошел 1-3 мая в Баку;

- 9-11 мая делегация Узбекистана во главе с министром культуры Озодбеком Назарбековым приняла участие в церемонии официального открытия мероприятий "Шуша - столица исламской культуры 2024 года" в Баку;

- 10-14 июня в Ташкенте прошли Дни культуры Азербайджана.

- 27-30 июня делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, а также группа "Ватан" и музыковеды приняли участие в фестивале "Маком Арт", проходившем в Зоминском районе.

- 20-23 июля в Баку прошли "Дни узбекского кино", в рамках которых состоялась встреча первого заместителя министра культуры Узбекистана Аважона Таджиханова с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.