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Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова

Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова Министр культуры Анар Керимов ответил на озвученные в Милли Меджлисе замечания министра финансов Самира Шарифова относительно киноиндустрии.
Kультурная политика
11 июня 2021 г. 19:27
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова

Министр культуры Анар Керимов ответил на озвученные в Милли Меджлисе замечания министра финансов Самира Шарифова относительно киноиндустрии.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что эти замечания относятся к прошедшим временам.

"В ответ мы расскажем о наших достижениях. За короткое время сделано многое и работы будут продолжены. Это долгосрочный процесс и ожидать краткосрочных результатов сложно. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию материальной базы киностудии "Азербайджанфильм". Кроме того, ожидаются ремонтно-восстановительные работы. Концепция кино пересматривается, и мы добились ее соответствия международным стандартам”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri Samir Şərifovun kino sahəsi ilə bağlı iradına münasibət bildirdi

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