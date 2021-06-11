Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова

Министр культуры Анар Керимов ответил на озвученные в Милли Меджлисе замечания министра финансов Самира Шарифова относительно киноиндустрии.

Министр культуры Анар Керимов ответил на озвученные в Милли Меджлисе замечания министра финансов Самира Шарифова относительно киноиндустрии.

Как сообщает Report, министр заявил журналистам, что эти замечания относятся к прошедшим временам.

"В ответ мы расскажем о наших достижениях. За короткое время сделано многое и работы будут продолжены. Это долгосрочный процесс и ожидать краткосрочных результатов сложно. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию материальной базы киностудии "Азербайджанфильм". Кроме того, ожидаются ремонтно-восстановительные работы. Концепция кино пересматривается, и мы добились ее соответствия международным стандартам”, - сказал он.