Министр культуры: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном имеют древние корни

Теплые отношения между Казахстаном и Азербайджаном имеют древние корни.

Теплые отношения между Азербайджаном и Казахстаном имеют древние корни.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил в ходе проходящей в Баку международной конференции на тему: "Мастера тюркской литературы".

"Между Азербайджаном и Казахстаном сложились теплые связи, корни нашего сотрудничества уходят в далекое прошлое. Проведение данного мероприятия вносит огромный вклад в литературный мир обеих стран. Казахстанско- азербайджанские связи по ряду сфер, в том числе и культуры, интенсивно развиваются благодаря в том числе теплой дружбе на высоком уровне", - заявил министр.

Он отметил, что сегодняшняя конференция, а также перевод книг выдающихся литературных деятелей двух стран, позволит еще больше углубить сотрудничество.