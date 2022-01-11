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Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами

Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами В созданные в Министерстве культуры новые отделы назначены заведующие.
Kультурная политика
11 января 2022 г. 15:50
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами

В созданные в Министерстве культуры новые отделы назначены заведующие.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал министр культуры Анар Керимов.

Согласно приказам, Рамиль Аббекиров назначен заведующим отделом творческих (креативных) отраслей и цифрового развития, а Вугар Мамедов - заведующим отделом стратегического развития и управления проектами.

Другим приказом А.Керимов назначил Фуада Мамедова своим советником.

До Ф.Мамедова эту должность занимал нынешний первый заместитель министра Эльнур Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov iki şöbəyə müdir və özünə müşavir təyin edib - SİYAHI

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