Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами

В созданные в Министерстве культуры новые отделы назначены заведующие.

В созданные в Министерстве культуры новые отделы назначены заведующие.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал министр культуры Анар Керимов.

Согласно приказам, Рамиль Аббекиров назначен заведующим отделом творческих (креативных) отраслей и цифрового развития, а Вугар Мамедов - заведующим отделом стратегического развития и управления проектами.

Другим приказом А.Керимов назначил Фуада Мамедова своим советником.

До Ф.Мамедова эту должность занимал нынешний первый заместитель министра Эльнур Алиев.