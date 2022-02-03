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Министр культуры находится в Гяндже

Министр культуры находится в Гяндже Министр культуры Анар Керимов находится в Гяндже.
Kультурная политика
3 февраля 2022 г. 11:08
Министр культуры находится в Гяндже

Министр культуры Анар Керимов находится в Гяндже.

Как передает западное бюро Report, министр осмотрит недавно сданный в пользование Гянджинский драмтеатр, Историко-краеведческий музей им.Низами Гянджеви, Гянджинский государственный кукольный театр и другие культурные объекты, встретится с работниками культуры.

А.Керимов также посетит в Гяндже места терактов, совершенные вооруженными силами Армении в период Отечественной войны.

В завершение министр примет участие в концертной программе под названием "Год Шуши" в Гянджинской государственной филармонии.

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Версия на английском языке Azerbaijan's minister of culture visiting Ganja
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri Gəncədə səfərdədir

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