Министр культуры Азербайджана встретился с туркменским коллегой

В Министерстве культуры Азербайджана состоялась двусторонняя встреча с делегацией Туркменистана во главе с министром культуры Атагельди Шамирадовым.

В Министерстве культуры Азербайджана состоялась двусторонняя встреча с делегацией Туркменистана во главе с министром культуры Атагельди Шамирадовым.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанском Минкультуры.

Отметим, что 13-14 октября делегация Туркменистана прибыла в культурную столицу тюркского мира город Шушу с целью участия в I культурном форуме тюркского мира, посвященном 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Форум пройдет при совместной организации Министерства культуры Азербайджанской Республики, ТЮРКСОЙ и Международной Тюркской академии.

Приветствуя гостей, министр Адиль Керимли отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Туркменистаном. Он сказал, что искренние дружеские отношения между руководителями двух стран вывели отношения наших братских республик до уровня стратегического партнерства. Это, в свою очередь, создало важную основу для развития отношений как в сфере культуры, так и во многих других.

Министр культуры Туркменистана Атагельди Шамирадов поблагодарил азербайджанскую сторону за теплый прием, гостеприимство, а также за высокий уровень организации мероприятий, которые служат единству тюркского мира, взаимному признанию и продвижению наших культур.

Туркменский министр отметил, что для развития связей в сфере культуры имеются широкие возможности, в апреле следующего года в городах Баку и Гянджа запланировано проведение дней культуры Туркменистана. Он также подчеркнул, что решение о проведении IV Фестиваля фильмов тюркского мира Korkut Ata в туркменском городе Анев вызвало большое удовлетворение.

Министр Адиль Керимли отметил важность I Культурного форума тюркского мира, который состоится завтра в Шуше, с точки зрения взаимного продвижения и передачи древнего историко-культурного наследия наших народов будущим поколениям.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.