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Министр культуры Азербайджана встретился с художественным руководителем Национального музея искусств XXI века в Риме

Министр культуры Азербайджана встретился с художественным руководителем Национального музея искусств XXI века в Риме Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Италию посетил Национальный музей искусств XXI века в Риме и встретился с его художественным руководителем Франческо Стокки.
Kультурная политика
19 декабря 2024 г. 23:24
Министр культуры Азербайджана встретился с художественным руководителем Национального музея искусств XXI века в Риме

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в рамках визита в Италию посетил Национальный музей искусств XXI века в Риме и встретился с его художественным руководителем Франческо Стокки.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, Ф. Стокки поприветствовал министра и поблагодарил его за посещение музея.

Он предоставил информацию об истории и экспозиции музея, отметив, что здесь представлены образцы современного искусства.

А. Керимли рассказал о ведущих музеях и выставочных залах Азербайджана. Было отмечено, что музеи Азербайджана сотрудничают с рядом европейских культурных учреждений. Также он подчеркнул, что в Баку организуются выставки современных европейских художников.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве культурных учреждений Азербайджана и Италии.

Отметим, что проекты Национального музея искусств XXI века в Риме и Центра Гейдара Алиева в Баку были разработаны известным архитектором Захой Хадид.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Romanın Milli İncəsənət muzeylərinin əməkdaşlığı barədə fikir mübadiləsi aparılıb

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