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Министр культуры Азербайджана встретился с генеральным директором ICESCO

Министр культуры Азербайджана встретился с генеральным директором ICESCO Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, принимающий участие в форуме по межрелигиозному диалогу в Болонье (Италия) саммита G20, встретился с гендиректором ICESCO Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.
Kультурная политика
13 сентября 2021 г. 17:43
Министр культуры Азербайджана встретился с генеральным директором ICESCO

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, принимающий участие в форуме по межрелигиозному диалогу в Болонье (Италия) саммита G20, встретился с гендиректором ICESCO Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, на встрече были обсуждены аспекты сотрудничества между Азербайджаном и UNESCO, состоялся обмен мнениями по поводу визита генерального директора в Азербайджан в январе 2021 года.

А. Керимов отметил, что визит гендиректора ICESCO вызвал большой резонанс в азербайджанском обществе, высоко оценив поддержку, оказанную стране во время 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период.

На встрече была достигнута договоренность об организации до конца нынешнего года в Генеральном секретариате ICESCO масштабного международного мероприятия, посвященного наследию Низами Гянджеви.

Гендиректор поддержал инициативу азербайджанской стороны о проведении глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture) и выразил согласие на проведение широкой презентации этой кампании в рамках Генеральной конференции ICESCO, которая состоится в декабре 2021 года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Culture Minister meets with ICESCO Director-General
Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət naziri İCESCO-nun baş direktoru ilə görüşüb

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