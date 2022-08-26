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Министр культуры Азербайджана вручил Тамаре Синявской орден "Шараф"

Министр культуры Азербайджана вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" 19:37
Kультурная политика
26 августа 2022 г. 20:13
Министр культуры Азербайджана вручил Тамаре Синявской орден Шараф

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 26 августа вручил орден "Шараф" выдающейся оперной певице Тамаре Синявской.

Как сообщили Report в ведомстве, министр пожелал Т.Синявской успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Тамара Синявская, супруга всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, выразила главе государства глубокую признательность за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.

Напомним, что 5 июля 2018 года президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении народной артистки СССР Тамары Синявской орденом “Шараф” за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.

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Версия на азербайджанском языке Nazir Tamara Sinyavskayaya "Şərəf" ordenini təqdim edib

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