Министр культуры Азербайджана вручил Тамаре Синявской орден "Шараф"

19:37

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 26 августа вручил орден "Шараф" выдающейся оперной певице Тамаре Синявской.

Как сообщили Report в ведомстве, министр пожелал Т.Синявской успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Тамара Синявская, супруга всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, выразила главе государства глубокую признательность за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.

Напомним, что 5 июля 2018 года президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении народной артистки СССР Тамары Синявской орденом “Шараф” за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.