Министр культуры Азербайджана вручил Тамаре Синявской орден "Шараф"

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 26 августа вручил орден "Шараф" выдающейся оперной певице Тамаре Синявской.
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Тамара Синявская, супруга всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, выразила главе государства глубокую признательность за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.
Напомним, что 5 июля 2018 года президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении народной артистки СССР Тамары Синявской орденом “Шараф” за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.