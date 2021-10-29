Министр культуры Азербайджана принял участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка

Находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым приняла участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка.
Как передает Report, на церемонии открытия присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также официальные лица из ряда стран.
Выступая на открытии, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о великой истории и непоколебимой мощи братского турецкого государства.
Затем министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой поприветствовал гостей и рассказал о богатой культуре страны, имеющей древние исторические корни.
Мероприятие продолжилось постановкой оперы "Синан".
Напомним, что ежегодно с 1923 года 29 октября отмечается как День Республики Турции.
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов находится с визитом в Турции.
Как сообщает Report, сегодня министр примет участие в открытии Центра культуры Ататюрка в Стамбуле.
Открытие приурочено к 98-й годовщине образования Турецкой Республики.
В церемонии также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.