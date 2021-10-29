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Министр культуры Азербайджана принял участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка

Министр культуры Азербайджана принял участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка Министр культуры Азербайджана Анар Керимов находится с визитом в Турции.
Kультурная политика
29 октября 2021 г. 21:38
Министр культуры Азербайджана принял участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка

Находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым приняла участие в открытии Стамбульского культурного центра имени Ататюрка.

Как передает Report, на церемонии открытия присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также официальные лица из ряда стран.

Выступая на открытии, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о великой истории и непоколебимой мощи братского турецкого государства.

Затем министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой поприветствовал гостей и рассказал о богатой культуре страны, имеющей древние исторические корни.

Мероприятие продолжилось постановкой оперы "Синан".

Напомним, что ежегодно с 1923 года 29 октября отмечается как День Республики Турции.

13:50

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, сегодня министр примет участие в открытии Центра культуры Ататюрка в Стамбуле.

Открытие приурочено к 98-й годовщине образования Турецкой Республики.

В церемонии также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın mədəniyyət naziri Türkiyənin Cümhuriyyət Günündə iştirak edib
Версия на английском языке Azerbaijani culture minister leaves for Turkey

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