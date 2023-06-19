Министр культуры Азербайджана отправился в Узбекистан

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Международной организации тюркской культурыТЮРКСОЙ, проходящих в столице Узбекистана Ташкенте.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принимает участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Международной организации тюркской культурыТЮРКСОЙ, проходящих в столице Узбекистана Ташкенте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

A.Керимли принял участие в открытии выставки "Тюркский мир", проходившей в Государственном музее прикладного искусства Узбекистана.



На открытии выставки выступил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, который поделился своим мнением о вкладе Узбекистана в тюркскую культуру, участии Узбекистана в проектах ТЮРКСОЙ и значении организации.



Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев предоставил информацию о мероприятиях, проведенных в Узбекистане, 30-летии организации, проделанной работе и проектах, которые будут реализованы в будущем для продвижения тюркской культуры.



Затем гости ознакомились с Государственным музеем прикладного искусства Узбекистана, его стендами и различными уголками.