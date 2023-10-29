Министр: Культура - одно из главных качеств национальной идентичности

Культура-одно из главных качеств, олицетворяющих национальную идентичность.

"Культура - одно из главных качеств, олицетворяющих национальную идентичность".

Как передает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на музыкальном форуме, впервые проведенном в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Влияние музыки на общество всегда проявлялось на самом высоком уровне. В этом смысле мы также должны отметить заботу великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева находят свое решение вопросы улучшения социальной жизни работников музыкальной сферы. Мы, как Министерство культуры, выполняем поставленные перед нами задачи", – подчеркнул министр.