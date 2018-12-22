Министр культуры: Ведется экспертиза останков, предположительно, принадлежащих Микаилу Мушвигу

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Ведется экспертиза останков, найденных в поселке Пута Гарадагского района Баку и предположительно относящихся к поэту Микаилу Мушфигу".

Об этом в ответ на вопрос журналиста Report заявил министр культуры Абульфаз Гараев.

По словам министра, этот процесс долгий: "Он ведется с участием ученых. Должны быть проведены различные экспертизы. Исследованиями занимаются соответствующие госструктуры. О результатах будет сообщено нам, а мы оповестим общественность".

А.Гараев заявил, что определение того, принадлежат или нет найденные останки поэту Микаилу Мушвигу, не относится к полномочиям министерства культуры: "Истину определят ученые. Если будет установлено, что останки принадлежат Мушвигу или другому поэту, деятелю культуры и искусства, то министерство культуры предпримет соответствующие меры. Однако в первую очередь нужно установить истину".