Министр культуры и туризма примет граждан в городе Шеки

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев 1 августа в 11:00 в здании Шекинского государственного драмтеатра имени С.Рахмана (проспект М.Э.Расулзаде, 174) в городе Шеки примет граждан из города Шеки, Балакянского, Гахского, Огузского и Загатальского районов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, граждане могут записаться на прием через электронную почту министерства mct@mct.gov.az, сайт электронных услуг, телефонную информационную систему (горячая линия): 147 или телефонному номеру (012) 493-55-21 (контактное лицо завсектором по работе с регионами Пярвиз Искендерли).