Министр культуры: Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном во всех сферах

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Тбилиси. 13 июня. REPORT.AZ/ Находящийся в Грузии с визитом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился 13 июня с министром культуры и спорта этой страны Михаилом Георгадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече стороны обсудили перспективы развития связей двух стран в культурной сфере.

Ф.Мурадов отметил, что Азербайджан и Грузия – стратегические партнеры: "Это создает нам возможность для развития связей во всех сферах".

Председатель Госкомитета подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии связей с соседней страной во всех сферах и сказал, что у двух народов схожая история и судьба:

"Основная цель нашего визита именно в укреплении культурных связей, сохранении культурного наследия, углублении связей".

Ф.Мурадов подчеркнул важность проектов, реализуемых первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в Азербайджане для развития культуры. Он сказал, что по линии Фонда Гейдара Алиева очень важные культурные проекты реализуются не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах.

Затем Ф.Мурадов рассказал о претворяемых в жизнь в регионе энергетических и транспортных проектах, уроне, наносимом региональными конфликтами безопасности, стабильности, развитию, культурному наследию, отметил важность совместной борьбы против армянского сепаратизма и оккупации.

Министр Михаил Георгадзе сказал, что его страна заинтересована в развитии связей с Азербайджаном во всех сферах, независимо от находящихся у власти, каждый придает большое значение этим связям.

Он сказал, что в министерстве создана специальная рабочая группа. Эта группа занята развитием и укреплением культурных связей: "Я очень рад, что и в Азербайджане создана такая группа. Эти группы заняты совместной охраной нашего культурного наследия, организацией мероприятий и другими вопросами".

Министр выразил удовлетворение интеграцией проживающих в Грузии азербайджанцев в грузинское общество и Европу, сказал, что для них созданы все условия, чтобы развивать свою культуру.

В ходе встречи стороны обсудили восстановление, охрану и донесение до будущих поколений культурного наследия, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.