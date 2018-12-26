Абульфас Гараев: Противоречащие нашим духовным ценностям фильмы не должны демонстрироваться

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев выразил отношение к широкому использованию в азербайджанских сериалах примитивных мыслей.

Отвечая на вопрос Report, министр сказал, что президент Ильхам Алиев недавно издал указ о мерах по защите чистоты азербайджанского языка и усовершенствованию использования государственного языка, и связанные с языком работы должны проводиться в соответствии с этим документом.

А.Гараев подчеркнул, что руководители и сотрудники всех государственных учреждений и других соответствующих структур должны в обязательном порядке сохранить чистоту азербайджанского языка и соблюдать правила.

По словам министра, в данном вопросе не обходится и без современных воздействий: "Все это нужно осуществить с условием охраны чистоты азербайджанского языка. Считаю, что в демонстрирующихся сегодня спектаклях и при съемках фильмов нужно уделять особое внимание вопросам языка. Министерство культуры контролирует это в рамках своих полномочий".

А.Гараев добавил, что Минкультуры проведет регистрацию зарубежных фильмов: "Следует проконтролировать, чтобы ни одна из демонстрирующихся в Азербайджане картин не противоречила нашим духовным ценностям. В то же время, будет уделено внимание пропаганде наших фильмов в регионах".