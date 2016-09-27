Министр: Количество туристов из арабских стран в Азербайджане выросло в 8 раз

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Количество туристов из арабских стран в Азербайджане выросло в 8 раз по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции по случаю 27 сентября – Дня работников туризма в Азербайджане.

Министр отметил, что Азербайджан является членом ряда международных туристических организаций: "Страна предпринимает решительные шаги по развитию туризма. Эта сфера стала приоритетной для государства. Разработан ряд проектов по развитию туризма, которые будут представлены в Милли Меджлис".

По его словам, разрабатывается новая стратегия по развитию туризма: "Министерство уже начало реализацию различных пунктов данной стратегии. В результате упрощения визового режима в стране наблюдается рост туристов. С некоторыми странами визовый режим практически отменен. Поток туристов из некоторых стран вырос на 20%. Наблюдается рост туристов из России, Казахстана и Ирана. Положительное воздействие на рост туристов оказало открытие нашего представительства в России".

"Туризм играет большую роль в развитии ненефтяного сектора Кроме того, внедрение системы Tax Free также способствует привлечению туристов", - добавил министр.