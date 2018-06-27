Министр: Иран и Азербайджан имеют общие культуру и историю

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан имеют общие культуру и историю.

Как передает Report, об этом министр культуры Ирана Сейид Аббас Салехи сказал на пресс-конференции, посвященной открытию Дней культуры Ирана в Азербайджане.

Министр отметил, что народы Азербайджана и Ирана на протяжении всей истории были рядом. "Мы поддерживали друг друга как в радостные, так и тяжелые дни. Проведение Дней культуры Ирана в Азербайджане свидетельствует о степени нашей близости", - сказал он.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев также отметил общность двух народов.

"Благодаря подобным мероприятиям наши страны становятся все ближе. Мы сможем найти новые пути сотрудничества во всех сферах".