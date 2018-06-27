Министр: Иран и Азербайджан имеют общие культуру и историю

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан имеют общие культуру и историю.
Как передает Report, об этом министр культуры Ирана Сейид Аббас Салехи сказал на пресс-конференции, посвященной открытию Дней культуры Ирана в Азербайджане.
Министр отметил, что народы Азербайджана и Ирана на протяжении всей истории были рядом. "Мы поддерживали друг друга как в радостные, так и тяжелые дни. Проведение Дней культуры Ирана в Азербайджане свидетельствует о степени нашей близости", - сказал он.
Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев также отметил общность двух народов.
"Благодаря подобным мероприятиям наши страны становятся все ближе. Мы сможем найти новые пути сотрудничества во всех сферах".
Tural AsadiАвтор новости