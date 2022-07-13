О нас

Министр дал поручения по охране памятников в Баку

Министр дал поручения по охране памятников в Баку Министр культуры Анар Керимов осмотрел исторические памятники "Курганская степь", "Поселение Тюркан" и "Каменные дороги", расположенные вблизи поселка Тюркан Хазарского района.
Kультурная политика
13 июля 2022 г. 10:23
Министр дал поручения по охране памятников в Баку

Министр культуры Анар Керимов осмотрел исторические памятники "Курганская степь", "Поселение Тюркан" и "Каменные дороги", расположенные вблизи поселка Тюркан Хазарского района.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В осмотре приняли участие начальник Государственной службы Азад Джафарли, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, депутат Солтан Мамедов, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, исследователь Фаик Насибов, представители компании Agro Food Investments и исполнительной власти Абшеронского района.

По поручению министра Анара Керимова памятник "Каменные дороги" был обнесен забором для предотвращения вмешательства извне и сохранения исторического памятника.

Министр дал указание провести тщательное расследование вмешательства в "Каменные дороги".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Türkanda “Daş yollar”a baxış keçirib, Bakıda abidələrin qorunması ilə bağlı tapşırıqlar verib

Самое важное

В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi