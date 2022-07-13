Министр дал поручения по охране памятников в Баку

Министр культуры Анар Керимов осмотрел исторические памятники "Курганская степь", "Поселение Тюркан" и "Каменные дороги", расположенные вблизи поселка Тюркан Хазарского района.

Министр культуры Анар Керимов осмотрел исторические памятники "Курганская степь", "Поселение Тюркан" и "Каменные дороги", расположенные вблизи поселка Тюркан Хазарского района.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В осмотре приняли участие начальник Государственной службы Азад Джафарли, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, депутат Солтан Мамедов, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, исследователь Фаик Насибов, представители компании Agro Food Investments и исполнительной власти Абшеронского района.

По поручению министра Анара Керимова памятник "Каменные дороги" был обнесен забором для предотвращения вмешательства извне и сохранения исторического памятника.

Министр дал указание провести тщательное расследование вмешательства в "Каменные дороги".