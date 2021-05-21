Министр: Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО

И до Отечественной войны Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО для направления миссии в регион

"После освобождения наших оккупированных территорий под воздействием армянской диаспоры и их покровителей ЮНЕСКО демонстрирует предвзятую позицию в вопросе направления в регион миссии, это огорчает нас. Несмотря на то, что с нашей стороны было отмечено, что на первоначальном этапе для реализации миссии на освобожденных от оккупации территориях следует решить вопросы безопасности, в частности, связанные с очищением территорий от мин, сообщено о неблагоприятных климатических условиях, предвзятое отношение сохранилось. На деоккупированных территориях выполнены определенные меры безопасности, и наша страна готова принять миссию ЮНЕСКО".

Как передает Report, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По словам министра, обращение о готовности принять миссию уже направлено, также представлен список памятников и учреждений культуры на освобожденных территориях, которые будут осмотрены во время технической миссии:

"Отмечу также, что и до Отечественной войны Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО для направления миссии в регион – наши оккупированные территории, однако не мог получить положительный ответ. Несмотря на все это, Азербайджанское государство в рамках своих интересов продолжит сотрудничество для развития связей с ЮНЕСКО для донесения истинной правды до мира".