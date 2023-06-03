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Министр: Армяне занимаются фальсификацией образцов культурного наследия азербайджанского народа

Министр: Армяне занимаются фальсификацией образцов культурного наследия азербайджанского народа В то время как армянская церковь, расположенная в центре Баку, охраняется государством, историко-культурное наследие Азербайджана в Ереване полностью уничтожено или присвоено, они занимаются фальсификацией происхождения образцов культурного наследия азерб
Kультурная политика
3 июня 2023 г. 12:33
Министр: Армяне занимаются фальсификацией образцов культурного наследия азербайджанского народа

В то время как армянская церковь, расположенная в центре Баку, охраняется государством, историко-культурное наследие Азербайджана в Ереване полностью уничтожено или присвоено, они занимаются фальсификацией происхождения образцов культурного наследия азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли на конференции "Гейдар Алиев: Мультикультурализм и толерантность как концепция развития азербайджанского общества".

По его словам, сохранение культурного наследия этнических групп, религиозных верований и памятников людей разных религий в Азербайджане является основой политики мультикультурализма и толерантности государства: "Азербайджан, признанный в мире образцом толерантности, способствует развитию диалога между цивилизациями".

Министр отметил, что в Азербайджане, наряду с мечетями, охраняются и восстанавливаются как часть культурного наследия страны древние церкви, относящиеся к эпохе Кавказской Албании, православные, католические и лютеранские храмы, синагоги: "К сожалению, за 30 лет оккупации наших земель армянскими вандалами были разграблены, разрушены, осквернены образцы культурного наследия, исторические памятники, учреждения культуры, музеи, принадлежащие азербайджанскому народу, в том числе этническим меньшинствам".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənilər Azərbaycan xalqının mədəni irs nümunələrini saxtalaşdırmaqla məşğuldur"

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