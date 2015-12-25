​Министр Абульфас Гараев: В будущем году в нашей кадровой политике произойдут значительные изменения

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На заседании коллегии министерства культуры и туризма министр Абульфас Гараев коснулся недочетов, допущенных руководителями находящихся в подчинении министерства структур.

Как сообщает Report, напомнив о сделанных нескольким лицам выговорах, министр сказал, что это дало ощутимый результат.

"Вы должны работать так, чтобы никто не смог найти недочеты. В будущем году в нашей кадровой политике произойдут значительные изменения. К процессу уже приступили, и он будет продолжен".