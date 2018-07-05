Министр Абульфас Гараев назначил себе трех советников

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В новоутвержденной структуре аппарата министерства культуры Азербайджана произведены кадровые назначения на должности заведующего отделом и советников министра.

Как сообщили Report в министерстве, в соответствии с приказом министра, заведующмм новосозданного отдела музейного дела и контроля над культурными ценностями была назначена Азада Гусейнова.

Другими распоряжениями Яшар Алиев, Айдын Исмиев и Вугар Шахинзаде были назначены советниками министра.