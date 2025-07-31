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Минкультуры Азербайджана поручены новые задачи в сфере языка и литературы

Минкультуры Азербайджана поручены новые задачи в сфере языка и литературы Министерству культуры поручены новые задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой
Kультурная политика
31 июля 2025 г. 13:25
Минкультуры Азербайджана поручены новые задачи в сфере языка и литературы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ, существенно полномочия Министерства культуры в области сохранения и развития азербайджанского языка и литературы.

По информации Report, документ вносит дополнения в Положение о Министерстве культуры, наделяя ведомство новыми функциями.

В частности, в документ добавлены два ключевых подпункта:

3.1.40-1. Министерство будет осуществлять контроль за применением азербайджанского языка в соответствующей сфере, следить за соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке, включая соблюдение языковых норм.

3.1.40-2. На ведомство возлагается ответственность за обеспечение развития азербайджанского языка, а также проведение работы по популяризации и пропаганде азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджанской Республике.

Кроме того, указом предусмотрено, что Кабинет Министров в трехмесячный срок должен подготовить и представить президенту предложения по новому составу Государственной языковой комиссии Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyinə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ilə bağlı yeni vəzifələr verilib

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