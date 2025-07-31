Минкультуры Азербайджана поручены новые задачи в сфере языка и литературы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ, существенно полномочия Министерства культуры в области сохранения и развития азербайджанского языка и литературы.
По информации Report, документ вносит дополнения в Положение о Министерстве культуры, наделяя ведомство новыми функциями.
В частности, в документ добавлены два ключевых подпункта:
3.1.40-1. Министерство будет осуществлять контроль за применением азербайджанского языка в соответствующей сфере, следить за соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке, включая соблюдение языковых норм.
3.1.40-2. На ведомство возлагается ответственность за обеспечение развития азербайджанского языка, а также проведение работы по популяризации и пропаганде азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджанской Республике.
Кроме того, указом предусмотрено, что Кабинет Министров в трехмесячный срок должен подготовить и представить президенту предложения по новому составу Государственной языковой комиссии Азербайджана.