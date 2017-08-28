Министерство прокомментировало информации по поводу запрета на проведение концерта Гугуш в Азербайджане

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма выразило отношение к информации по поводу запрета на концерт в Азербайджане иранской певицы азербайджанского происхождения Гугуш (Фаиги Атеш).

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, в последние дни в некоторых СМИ были публикации по поводу запрета на организацию концерта певицы в Азербайджане.

"В связи с публикациями в СМИ хотим отметить, что в министерство не поступало информации по поводу организации концерта певицы в Азербайджане. В первую очередь хотелось бы отметить, что будучи органом центральной исполнительной власти, министерство культуры и туризма не выступает в качестве организатора в нашей стране концертных программ, проводимых в коммерческих целях", - отметили в министерстве культуры и туризма.

В информации говорится, что подобные коммерческие концертные программы с участием местных и зарубежных певцов могут организовываться частными структурами и продюсерскими центрами в соответствии с законодательством Азербайджана: "В качестве примера можем привести организованные в последние годы в столице и ряде городов и районов страны концерты популярных зарубежных певцов. Мы, как министерство, с уважением относимся к организации в нашей стране концертов любых зарубежных певцов, имеющих свою аудиторию.

Министерством организовываются представляющие государственное значение мероприятия и концерты с целью признания и пропаганды как в пределах страны, так и за границей азербайджанской культуры и национального наследия.

Призываем некоторые СМИ избегать шагов, которые, ради сенсации, могут подорвать межгосударственные отношения, а также рекомендуем придерживаться принципов профессиональной журналистики".