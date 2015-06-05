Министерство сделало предупреждение приезжающим в Азербайджан туристам

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана сделало предупреждение иностранцам и лицам, не имеющим гражданства.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства, согласно 21.1 пункту статьи 21 Миграционного кодекса Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства при нахождении в стране более 10 дней должны зарегистрироваться по месту пребывания.

В информации отмечается, что иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, при въезде в страну в пропускных пунктах госграницы предоставляются соответствующие извещения на азербайджанском, русском и английском языках.

До сведения гостей доводится, что иностранцы и лица без гражданства, проживающие в гостиницах и подобных объектах, должны пройти соответствующую регистрацию по месту пребывания. Они могут зарегистрироваться, пользуясь линком e-reg.migration.gov.az:8080/DMXERegistrationApp.

Отметим, что при несоблюдении требований 21-й статьи вышеуказанного закона согласно законодательству Азербайджанской Республики взимается определенный штраф.