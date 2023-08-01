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Министерство приступило к проведению мониторинга во всех учреждениях культуры

Министерство приступило к проведению мониторинга во всех учреждениях культуры Министерство культуры начало процесс систематического мониторинга учреждений культуры в стране.
Kультурная политика
1 августа 2023 г. 12:00
Министерство приступило к проведению мониторинга во всех учреждениях культуры

Министерство культуры начало процесс систематического мониторинга учреждений культуры в стране.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что после реорганизации региональных управлений министерства, для комплексной оценки текущего состояния учреждений культуры в стране в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 23 февраля 2023 года, были сформированы и направлены в регионы мониторинговые группы.

По информации, мониторинг проводится примерно в 4500 учреждениях в 64 районах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik bütün mədəniyyət müəssisələrində monitorinqlərə başlayıb

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