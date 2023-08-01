Министерство приступило к проведению мониторинга во всех учреждениях культуры

Министерство культуры начало процесс систематического мониторинга учреждений культуры в стране.

Министерство культуры начало процесс систематического мониторинга учреждений культуры в стране.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что после реорганизации региональных управлений министерства, для комплексной оценки текущего состояния учреждений культуры в стране в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 23 февраля 2023 года, были сформированы и направлены в регионы мониторинговые группы.

По информации, мониторинг проводится примерно в 4500 учреждениях в 64 районах страны.