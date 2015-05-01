​Минкультуры и туризма объявило конкурс на "Лучший сценарий социального ролика"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма объявило конкурс на "Лучший сценарий социального ролика".

Как сообщили Report в министерстве, конкурс продлится с 1-го мая по 15-ое июня.

Основная цель заключается в снятии социальных роликов, показывающих традиции народа, легенды и мифы, отражающие в себе духовные ценности, фольклор, любовь к Родине, толерантность и пр.

Этим будет оказана помощь охране духовных ценностей и передаче их будущим поколениям, поддержаны творческие люди.

Конкурс на "Лучший сценарий социального ролика" учрежден в соответствии с приказом министерства культуры и туризма. Возрастных ограничений для авторов сценарий нет. Один автор может участвовать в конкурсе с несколькими сценариями.

Победителям будут вручены дипломы и денежные премии, которые предоставят на основе приказа министерства культуры и туризма согласно мнению жюри из 7 человек.

Для одержавшего I место победителя предусматривается денежная премия в размере 1500, для обладателя II места - 1000, а III места - 700 манат. Кроме того, предусматриваются три поощрительные премии по 500 манат.

