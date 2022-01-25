Министерство культуры запускает проект "Жемчужины Шушинской культуры"

Министерство культуры с целью популяризации богатого культурного наследия древнего города запускает проект под названием “Жемчужины Шушинской культуры”.

Министерство культуры с целью популяризации богатого культурного наследия древнего города запускает проект под названием “Жемчужины Шушинской культуры”.

Как сообщили Report в Министерстве, для охвата богатой культуры Шуши проект будет состоять из семи разделов.

Это “Архитектурная летопись Шуши”, “Храм азербайджанской музыки – Шуша”, “Колыбель мугама – Шуша”, “Школа карабахского ковроткачества – Шуша”, “Литературная жизнь Шуши”, “Лица Шуши”, "Шушинский национальный стиль одежды".

Информация, подготовленная в рамках проекта, предназначена для публикации в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях. Материалы будут первоначально опубликованы на официальных страницах Министерства культуры в Facebook, Instagram и Twitter.

Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева 2022 год объявлен в стране "Годом Шуши".