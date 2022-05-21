Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах

Министерство культуры прокомментировало распространившуюся информацию о нехватке актрис в региональных театрах.

Министерство культуры прокомментировало распространившуюся информацию о нехватке актрис в региональных театрах.

Заведующая театральным сектором министерства Кенуль Джафарова подтвердила Report, что в некоторых региональных театрах есть потребность в квалифицированных молодых кадрах, актерах и актрисах.

Она также прокомментировала утверждения о том, что в Мингячевирском государственном драматическом театре женский образ был сыгран актером якобы из-за отсутствия актрисы.

По словам завсектором, воплощение образа Бьянки в спектакле Мингячевирского государственного драматического театра "Чужак" мужчиной – полностью продукт режиссерской фантазии.

"Воплощение актером Джейхуном Ахмедовым образа Бьянки в спектакле "Чужак" по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Отелло", поставленного главным режиссером Мингячевирского государственного драм театра Вюсалом Мехралиевым, основано исключительно на трактовке режиссера. Правда, во многих региональных театрах есть потребность в квалифицированных молодых кадрах, актерах и актрисах, и мы реализуем много проектов в этом направлении".

K.Джафарова также добавила, что в этот театр был направлен молодой режиссер и даны соответствующие поручения: "Ему поручено сформировать труппу из квалифицированных и талантливых молодых актеров и актрис и внести соответствующие предложения в Министерство культуры".