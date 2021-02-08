Минкультуры представило видеоролик о немецкой лютеранской церкви

Министерство культуры в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" распространило видеокадры немецкой лютеранской церкви.

Министерство культуры в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" распространило видеокадры немецкой лютеранской церкви.

Как сообщили Report в министерстве, построенная немцами в 1909 году церковь находится в азербайджанском городе Шамкир.

Здание 32 года функционировало как церковь, а затем как Дом культуры и учителей, а также как историко-краеведческий музей.

Реставрация и капитальный ремонт лютеранской церкви, которая охраняется как памятник архитектуры, были проведены по инициативе Министерства культуры в 2012 году.