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Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского 

Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского  В рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского.
Kультурная политика
16 февраля 2021 г. 16:05
Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского 

В рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского.

Как сообщает Report, собор был возведен в 1887 году в Гяндже на пожертвования как местных православных жителей, так и мусульман. Собор построен из кирпича в византийском стиле. Храм был закрыт советской властью в 1931 году.

В 1935-1938 годах здание использовалось как музей. Впоследствии музей перебазировался в здание мечети, а собор использовали как складское помещение.

В 1946 году храм вернули православным верующим. Сохранились различные иконы собора, считающегося одним из старейших среди существующих православных храмов в Азербайджане. Среди реликвий особо следует отметить иконы святого Александра Невского и Святой Марии Магдалины.

В 2017 году церковь была отремонтирована к 130-летию со дня ее возведения.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi "Aleksandr Nevski" kilsəsinin görüntülərini yayımlayıb

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