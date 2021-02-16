Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского

В рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского.

В рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" Министерство культуры подготовило видеоролик о соборе Александра Невского.

Как сообщает Report, собор был возведен в 1887 году в Гяндже на пожертвования как местных православных жителей, так и мусульман. Собор построен из кирпича в византийском стиле. Храм был закрыт советской властью в 1931 году.

В 1935-1938 годах здание использовалось как музей. Впоследствии музей перебазировался в здание мечети, а собор использовали как складское помещение.

В 1946 году храм вернули православным верующим. Сохранились различные иконы собора, считающегося одним из старейших среди существующих православных храмов в Азербайджане. Среди реликвий особо следует отметить иконы святого Александра Невского и Святой Марии Магдалины.

В 2017 году церковь была отремонтирована к 130-летию со дня ее возведения.