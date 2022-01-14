Министерство культуры переходит на новую систему управления

Министерство культуры переходит на новую систему управления.

Министерство культуры переходит на новую систему управления.

Как передает Report, об этом сказал журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

По его словам, для усовершенствования и усиления управления министерство переходит на проекто-ориентированный этап.

Новая стратегия министерства культуры заключается в сохранении исторических, литературных и художественных ценностей в азербайджанском обществе и передачи их будущим поколениям.

"Таким образом, будет обеспечена устойчивость идеологии азербайджанства. Именно это – самый важный проект среди объявленных нами подходов в рамках общих реформ. Подготовлены все надлежащие документы. Министерство культуры впервые в своей истории приступает к выполнению такого подхода. Теперь вся наша деятельность будет осуществляться посредством управления проектами", - отметил он.

Первый заместитель министра культуры подчеркнул, что подобный подход в то же время усилит координацию внутри министерства: "Расширяются связи между отделами, обмен информацией, усиливается кадровый потенциал. Сотрудники теперь работают с проектными инструментами и совершенствуются как менеджеры проектов. Это, безусловно, важный шаг с точки зрения одного из основных вопросов нашей стратегии – человеческого капитала".