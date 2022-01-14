Министерство культуры переходит на новую систему управления.
Как передает Report, об этом сказал журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.
По его словам, для усовершенствования и усиления управления министерство переходит на проекто-ориентированный этап.
Новая стратегия министерства культуры заключается в сохранении исторических, литературных и художественных ценностей в азербайджанском обществе и передачи их будущим поколениям.
"Таким образом, будет обеспечена устойчивость идеологии азербайджанства. Именно это – самый важный проект среди объявленных нами подходов в рамках общих реформ. Подготовлены все надлежащие документы. Министерство культуры впервые в своей истории приступает к выполнению такого подхода. Теперь вся наша деятельность будет осуществляться посредством управления проектами", - отметил он.
Первый заместитель министра культуры подчеркнул, что подобный подход в то же время усилит координацию внутри министерства: "Расширяются связи между отделами, обмен информацией, усиливается кадровый потенциал. Сотрудники теперь работают с проектными инструментами и совершенствуются как менеджеры проектов. Это, безусловно, важный шаг с точки зрения одного из основных вопросов нашей стратегии – человеческого капитала".