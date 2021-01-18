Министерство культуры обратилось к общественности в связи с Музеем Победы

"Славная победа, одержанная нашей могучей армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, навсегда запечатлена в нашей памяти. Эта победа была достигнута благодаря самоотверженност

"Славная победа, одержанная нашей могучей армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, навсегда запечатлена в нашей памяти. Эта победа была достигнута благодаря самоотверженности наших героических шехидов, решимости и упорству гази, вере народа в свою армию и Верховного главнокомандующего. А теперь давайте приложим совместные усилия, чтобы увековечить память тех, кто принес нам эту победу!

Как вы знаете, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года, будут созданы мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министерство призвало граждан оказать поддержку в связи с созданием фонда Музея Победы.

"В целях создания фонда просим наших граждан, имеющих личные вещи, документы, принадлежавшие военнослужащим, врачам, шехидам, гази, участвовавшим в Отечественной войне, в том числе материально-культурные образцы, карты, гербы и другие предметы, относящиеся к освобожденным территориям, начиная с 18 января 2021 года передать эти образцы в Музей независимости Азербайджана, соблюдая действующие в связи с пандемией санитарно-эпидемиологические и карантинные правила", - сообщили в министерстве.

Адрес: Музей независимости Азербайджана. Город Баку, Музейный центр, проспект Нефтяников 123А

Заинтересованные лица могут связаться с Аидой Ахундовой по телефонам (012) 498-83-51, (050) 546-33-32.