Министерство культуры о порядке установки памятников

"Памятники, бюсты и барельефы – важные образцы искусства, издревле существующие в нашей жизни. В мировой истории градостроительства и архитектуры эти образцы искусства имели больше значение".

"Памятники, бюсты и барельефы – важные образцы искусства, издревле существующие в нашей жизни. В мировой истории градостроительства и архитектуры эти образцы искусства имели большое значение".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

"Любое из установленных монументальных произведений искусства наряду с гражданами нашей страны, также формирует мнение о нашей стране у совершающих в нее визиты гостей и туристов. Именно поэтому при установке каждого памятника учитываются его художественная, научная значимость, концепция, создаваемое у людей впечатление.

Однако в последнее время встречаются случаи, когда в общественных и исторических местах на территории страны без согласования с соответствующими структурами появляются различные памятники, бюсты и барельефы. Эти памятники, эстетический облик и художественная концепция которых в большинстве случаев не соответствуют месту установления, вызывают неоднозначную реакцию у общественности.

С целью сохранения общего вида памятников с 2009 года распоряжением президента Азербайджанской Республики действует созданная Министерством культуры из представителей соответствующих госорганов экспертная комиссия по установлению и демонтажу скульптурных памятников, мемориальных и архитектурных комплексов.

В связи с этим сообщаем, что установка и демонтаж монументальных памятников (памятники, бюсты, барельефы) в общественных местах должна осуществляться после художественно-научного оценивания этих проектов со стороны профессионалов и в соответствии с заключением комиссии", - отметили в министерстве.