Министерство культуры направило обращение деятелям культуры Франции

Министерство культуры Азербайджана обратилось к известным деятелям культуры Франции, призвав их занять честную, беспристрастную позицию по Нагорному Карабаху.

Министерство культуры Азербайджана обратилось к известным деятелям культуры Франции, призвав их занять честную, беспристрастную позицию по Нагорному Карабаху.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Напомним, что группа известных деятелей культуры Франции выступила с заявлением, в котором была выражена открытая поддержка армянскому сепаратизму в Карабахе. В ответ на это заявление Министерство культуры Азербайджана призвало деятелей культуры Франции посетить освобожденные от армянской оккупации районы нашей страны и воочию убедиться в армянском вандализме:

"Ваше заявление свидетельствует о солидарности с армянами, поддержке армянского сепаратизма и коварных планах в отношении Азербайджана. Хотим напомнить, что Армения на протяжении почти 30 лет игнорировала резолюции Совбеза ООН №822, 853, 874, 884, удерживая в оккупации международно признанные территории Азербайджана – Нагорно-карабахский регион и семь прилегающих к нему районов.

Вызывает сожаление участие в этом, не подкрепленном фактами и научными исследованиями заявлении авторитетных деятелей культуры, ставших орудием армянской пропаганды. Столь непрофессиональный подход наводит тень на имидж и беспристрастность этих людей.

Министерство приглашает известных деятелей культуры и науки Франции посетить освобожденные от оккупации азербайджанские земли, чтобы воочию убедиться в совершенном армянами геноциде в отношении культурного наследия Азербайджана".