О нас

Министерство культуры наградило Акифа Исламзаде Почетным дипломом

Министерство культуры наградило Акифа Исламзаде Почетным дипломом Министерство культуры Азербайджана наградило Почетным дипломом видного деятеля искусства, президентского стипендиата Акифа Исламзаде.
Kультурная политика
8 августа 2023 г. 16:14
Министерство культуры наградило Акифа Исламзаде Почетным дипломом

Министерство культуры Азербайджана наградило Почетным дипломом видного деятеля искусства, президентского стипендиата Акифа Исламзаде.

Как сообщили Report в Минкультуры, в ведомстве прошла встреча с артистом по случаю его 75-летия.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил Акифа Исламзаде с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Затем юбиляру вручили Почетный диплом министерства культуры.

В министерстве отметили, что Акиф Исламзаде своей неповторимой манерой исполнения внес огромный вклад в развитие эстрадного искусства Азербайджана. Наряду с эстрадой А.Исламзаде заработал признание зрителей исполнением азербайджанских народных песен.

А.Исламзаде выразил благодарность за оказанное внимание.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о развитии музыкальной культуры и сохранении традиций классической эстрадной музыки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri Akif İslamzadəyə Fəxri diplom təqdim edib

Самое читаемое

Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi