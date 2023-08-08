Министерство культуры наградило Акифа Исламзаде Почетным дипломом

Министерство культуры Азербайджана наградило Почетным дипломом видного деятеля искусства, президентского стипендиата Акифа Исламзаде.

Министерство культуры Азербайджана наградило Почетным дипломом видного деятеля искусства, президентского стипендиата Акифа Исламзаде.

Как сообщили Report в Минкультуры, в ведомстве прошла встреча с артистом по случаю его 75-летия.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил Акифа Исламзаде с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Затем юбиляру вручили Почетный диплом министерства культуры.

В министерстве отметили, что Акиф Исламзаде своей неповторимой манерой исполнения внес огромный вклад в развитие эстрадного искусства Азербайджана. Наряду с эстрадой А.Исламзаде заработал признание зрителей исполнением азербайджанских народных песен.

А.Исламзаде выразил благодарность за оказанное внимание.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о развитии музыкальной культуры и сохранении традиций классической эстрадной музыки.