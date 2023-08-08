Министерство культуры наградило Акифа Исламзаде Почетным дипломом

Министерство культуры Азербайджана наградило Почетным дипломом видного деятеля искусства, президентского стипендиата Акифа Исламзаде.
Как сообщили Report в Минкультуры, в ведомстве прошла встреча с артистом по случаю его 75-летия.
Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли поздравил Акифа Исламзаде с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Затем юбиляру вручили Почетный диплом министерства культуры.
В министерстве отметили, что Акиф Исламзаде своей неповторимой манерой исполнения внес огромный вклад в развитие эстрадного искусства Азербайджана. Наряду с эстрадой А.Исламзаде заработал признание зрителей исполнением азербайджанских народных песен.
А.Исламзаде выразил благодарность за оказанное внимание.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о развитии музыкальной культуры и сохранении традиций классической эстрадной музыки.